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Esenyurt'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Esenyurt, Hadımköy bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında cip ile yol temizlik aracı çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt\'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
31.12.2023 - 06:35,  Güncelleme: 06:37
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ESENYURT, Hadımköy bağlantı yolunda seyir halindeki cip, trafik ışıklarında dönüş yapan yol temizlik aracı ile çarpıştı. Kazada cipte bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, cipteki 1 kişi ile süpürme aracının şoförü yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi, Hadımköy Avrupa Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolunda ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 GEM 38 plakalı cip, trafik ışıklarında dönüş yapan 34 08 11034 plakalı İSTAÇ'a ait yol temizlik aracı ile çarpıştı. Kazada, cipte bulunan 3 kişi araç içinde sıkışırken, temizlik aracının şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cipte sıkışanlara müdahale ederken, sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cipte bulunan bir kişi ile temizlik aracının şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen cip çekici yardımıyla, temizlik aracı ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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