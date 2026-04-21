Esenyurt'ta Ücretsiz KPSS ve DGS Kursları Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, kamu personeli ve lisans eğitimi isteyenler için KPSS ve DGS hazırlık kursları açtı.

Esenyurt Belediyesince, kamu personeli olmak ve lisans eğitimine devam etmek isteyen vatandaşlar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlık kursları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim alanındaki çalışmalar genişletilerek ücretsiz lise ve üniversiteye hazırlık kurslarına KPSS ve DGS hazırlık programları da eklendi.

Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursların, sınav takvimine uygun programlar, uzman eğitmen kadrosu ve rehberlik hizmetleriyle öğrencilere destek sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, "Devam eden LGS ve YKS kurslarımızın ardından, kamu personeli olmayı hedefleyen vatandaşlarımız için KPSS kurslarımızı, lisans tamamlama hedefi olan vatandaşlarımız için de DGS kurslarımızı başlattık. Tüm eğitimlerimiz hızla devam ediyor. Kurslarımız ücretsiz olup hafta içi ve hafta sonu programlarıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

Anestezi programı mezunu kursiyer Mahmut Aktaş, kursların planlı ve verimli ilerlediğini belirterek ücretsiz olmasının büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Daha önce üniversite hazırlık sürecinde de aynı merkezden yararlanan Buse Savaş ise eğitmenlerin ilgisinden memnun olduğunu belirterek, özel kurs ücretlerinin yüksekliğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:58:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.