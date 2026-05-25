Esenyurt'ta Ulaşım Sorunları Görüşüldü

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'yla ilçedeki ulaşım sorunlarına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Aksoy'un kentin en yoğun nüfusuna sahip ilçesi Esenyurt'ta yıllardır çözüm bekleyen ulaşım sorunları için önemli bir temas gerçekleştirdiği belirtildi.

Aksoy'un Uraloğlu'yla Esenyurt Metrosu başta olmak üzere ilçedeki ulaşım problemlerini kapsamlı ele aldığı aktarılan açıklamada, "Gerçekleşen görüşmede özellikle Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı'nın mevcut durumu değerlendirilirken, ilçede her geçen gün büyüyen trafik yoğunluğu ve raylı sistem ihtiyacının aciliyeti gündeme geldi. Başkan Vekili Aksoy, Bakan Uraloğlu'na Esenyurt'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaklaşık 1 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alan ilçede ulaşım sorununun vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilemeye devam ettiğine dikkat çekilerek, özellikle yoğun işçi nüfusu, sanayi bölgeleri ve hızlı yapılaşma nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandığı, ilçede metro, tramvay ve benzeri yüksek kapasiteli raylı sistemlerin bulunmamasının sorunun daha da büyümesine neden olduğu vurgulandı.

"Esenyurt etabında somut ilerleme sağlanamaması vatandaşların tepkisini çekiyor"

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı Projesi'yle ilgili belirsizliğin sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2022 yılında çalışmalarına başlandığı duyurulan projede, aradan geçen sürede Esenyurt etabında somut ilerleme sağlanamaması vatandaşların tepkisini çekiyor. Vatandaşların yaşadığı ulaşım mağduriyetine dikkati çekmek amacıyla daha önce ilçenin farklı noktalarına 'İBB Esenyurt Metrosu Nerede?' yazılı billboardlar astıran Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ulaşım ve trafik sorununun kamuoyu yoklamalarında yüzde 42'yle ilk sırada yer aldığını açıklamıştı. Aksoy, açıklamasında, 'Esenyurt'ta trafiğin en önemli sebebi raylı ulaşımın olmaması. Çalışan nüfusun yoğun olduğu ilçede mesai saatlerinde trafik kilitleniyor. Vatandaşların hayatına en çok etki eden trafik sorununun tek çözümü metro.' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, vatandaşların daha önce İBB'ye yaptığı başvurulara verilen yanıtlarda metro çalışmalarının henüz Esenyurt aşamasına ulaşmadığı bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi. İlçe sakinleri ise projenin akıbetine ilişkin net açıklama yapılmasını ve raylı sistem yatırımlarının hızlandırılmasını bekliyor. Esenyurt'a metroyu kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un, Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiği görüşme ilçede umut oluşturdu. Metro ve ulaşım sorunlarının detaylı şekilde ele alındığı görüşmenin ardından gözler Esenyurt Metrosu'yla ilgili atılacak yeni adımlara çevrildi."