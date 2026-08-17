Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan boş arazide uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, T.O. (27), F.Y. (40), E.S. (31), M.Y. (31) ve S.D. (49) yakalandı.

Şüphelilerden F.Y. ekiplere verdiği ilk ifadesinde, T.O'dan bir miktar para karşılığında uyuşturucu madde aldığını söyledi. Yapılan çevre aramasında satışa hazır 1,1 gram uyuşturucu madde bulundu.

Genel aramalarda ise 59,1 gram uyuşturucu madde, 455 lira, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden T.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.