Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

ESENYURT'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu operaysonu düzenlendi. Araç ve adrese yapılan operasyonda 11 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul'da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda polis ekipleri tarafından 3 Haziran Çarşamba günü Esenyurt'ta belirlenen araç ve adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, toplam 11 kilo 600 gram uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.