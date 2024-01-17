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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Polis ve Avukat Tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Polis ve Avukat Tutuklandı

Esenyurt'ta yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeyi baharatla değiştirdiği öne sürülen polis ve iki avukat tutuklandı. İddialar üzerine yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinde avukatın suç eşyalarını polis memurunun dolabına yerleştirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede ele geçirilen maddenin uyuşturucu olmadığı belirlendi. Olayla ilgili olarak polis memuru ve avukatlar tutuklandı.

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu: Polis ve Avukat Tutuklandı
17.01.2024 - 19:34,
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Esenyurt'ta, bir şüpheliden ele geçirilen uyuşturucu maddeyi 600 bin lira karşılığında, baharatla değiştirdiği öne sürülen polis ile iki avukat tutuklandı.

İlçede, 19 Aralık 2023'te, polis ekiplerince yapılan operasyonda O.Ö'deki poşette 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli O.Ö. ile yanındaki B.K. ve S.M, gözaltına alınarak Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Karakolda, suç unsurları polis memuru S.Y'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede O.Ö. ve B.K. tutuklandı, S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran "Rüzgar" adlı gizli tanık verdiği ifadesinde, O.Ö'nün üzerinde bulunan uyuşturucuyu polisin 600 bin lira karşılığında baharatla değiştirdiğini öne sürdü.

İddia üzerine, yürütülen çalışma kapsamında izlenen kamera görüntülerinde, avukat H.Ö'nün 20 Aralık'ta polis merkezine sürekli giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Görüntülerde, H.Ö'nün dışarıdaki park halindeki otomobilden aldığı poşeti montun içine saklayarak, suç eşyalarının bekletildiği müracaat odasına girdiği, bir süre sonra yine elinde poşetle odadan çıkıp aracına bindiği ve polis memuru S.Y'nin suç eşyasını kendi dolabına yerleştirdiği tespit edildi.

25 Aralık'ta polis S.Y'nin, şüphelilerden ele geçirilen poşeti Kriminal Polis Laboratuvarına gönderdiği, yapılan incelemede poşetin içindeki maddenin uyuşturucu olmadığı belirlendiği aktarıldı.

Gözaltına alınan S.Y. ile H.Ö'nün ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

S.Y'nin ifadesinde, olayı itiraf etmesi ve görüntülerde yer alan üçüncü kişinin ismini vermesi üzerine avukat H.İ.P'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından polis memuru S.Y. ile avukatlar H.Ö. ve H.İ.P nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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