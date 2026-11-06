Esenyurt'ta üzerinde 21,4 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta üzerinde 21,4 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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Esenyurt'ta 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan ticari araçta 21,4 gram uyuşturucu bulundu. Şüphelinin evinde 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve fişekler ele geçirilirken, gözaltına alınan 20 yaşındaki şüpheli tutuklandı, 66 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 Kasım'da İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir ticari aracı durdurdu. Araçta ve arabada bulunan R.E'nin (20) üzerinde yapılan aramada, 21,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evine düzenlenen operasyonda da 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 25 pompalı tüfek fişeği ve 92 fişek ele geçirildi. Evde bulunan Ş.E. (66) de gözaltına alındı.

Haklarında "uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapılan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüpheli Ş.E. serbest bırakılırken, R.E. tutuklandı.

Kaynak: AA
Esenyurt3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta üzerinde 21,4 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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