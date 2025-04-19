Esenyurt\'ta Yangın: İki Bina Zarar Gördü

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Albatros Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan binanın çatısına sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangın, iki binanın çatısında hasara yol açtı.