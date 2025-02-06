Esenyurt'ta Yangına Su İle Müdahale

Esenyurt'ta 30 katlı binada çıkan yangına üst kattaki daireden kovayla su dökülerek müdahale edilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki sitede yer alan 30 katlı binanın 19'uncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Üst kattaki dairede oturanlar, yangını söndürebilmek için aşağıya kovayla su döktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhbar üzerine siteye gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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