Esenyurt Belediyesi ile TÜMBEL-SEN Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBEL-SEN) ile memur sosyal denge sözleşmesi imzaladı. Yeni toplu sözleşme ile emekli olan personele 100 bin lira ödeme yapılacak, kadın memurlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde idari izin verilecek, ayrıca kadın personele iki hafta ek doğum izni, erkek personele ise bir hafta ek babalık izni sağlanacak.

Esenyurt Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında çalışanların sosyal ve mali haklar konusunda iyileştirmelerin yapıldığı toplu sözleşme imzalandı. Eski belediye bahçesinde şenlik havasında gerçekleşen imza törenine Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, sendika temsilcileri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı.

"Sizin olanı size verdik"

Toplu sözleşme töreninde bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kentin yıllardır kötü yönetildiğini belirterek "Bir şehrin en büyük şansı da en büyük talihsizliği de onu yönetenlerdir. Yöneticiler iyiyse, bu şehre refah olarak yansır; kötüyse, şehre eza ve ceza olarak geri döner. Ne yazık ki, bu şehre yıllardır eza ve ceza çektirilmiştir. Beton kulelerle doldurulmuş, çarpık bir kentleşmeyle karşı karşıya kalınmıştır" dedi. Özer, şöyle devam etti:

"Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getireceğiz ve beş yıl sonra, Esenyurt'ta yaşayan herkes gururla 'Ben Esenyurtluyum' diyebilecek. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bir kanaviçe işler gibi, şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Burada bir model uygulama iddiamız var; hayallerimiz var ve bu hayaller için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizin de çalışabilmeniz, motive olabilmeniz, çoluk çocuğunuza ekmek götürebilmeniz için hak ettiğinizi almanız gerekiyor. Biz de sizin olanı size verdik, helali hoş olsun."

"İkramiyeler verilecek"

Sözleşmenin kapsadığı mali haklara da değinen Özer, şu bilgileri verdi:

"Sözleşme ile çalışanlar için çeşitli mali haklar kazanılacak. Aylık 12 bin lira sosyal denge ödemesi ve 2 bin lira yemek ücreti bu haklar arasında yer alıyor. Ayrıca, Dünya Emekçi Kadınlar Günü, İşçi ve Emek Bayramı, Dünya Barış Günü, yılbaşı gibi özel günlerde ikramiyeler verilecek. Engelli personel için de özel ikramiyeler sağlanacak. Okul çağındaki çocuğu olan çalışanlar, çocuk başına 300 lira ek ödeme alacak. Evlenen personel, bir ikramiye tutarında ödeme alacak, eşi çalışmayan personele ise aylık 500 lira ek ödeme yapılacak. Yarı zamanlı çalışanlar, toplu sözleşme haklarından faydalanabilecek. Fazla mesai yapan personele, her saat için 200 lira fazla mesai ücreti ödenecek. Emekli olan personele 100 bin lira ödeme yapılacak, vefat durumunda birinci derece yakınına beş toplu sözleşme bedeli ödenecek. Görevi başında vefat eden personelin birinci derece yakınına ise 20 toplu sözleşme bedeli ödeme yapılacak. Engelli ya da birinci derece yakını engelli olan personele ikramiye verilecek. Ayrıca, SGK tarafından karşılanmayan veya eksik karşılanan tıbbi cihaz ve protezler için yardım ödemesi yapılacak."

"Kadın memurlara kadınlar gününde izin"

Sözleşmenin kapsadığı sosyal hakları da açıklayan Başkan Özer, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Şimdi sosyal haklardan bahsetmek istiyorum. Kadın memurlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde idari izin verilecek, ayrıca kadın personele iki hafta ek doğum izni, erkek personele ise bir hafta ek babalık izni sağlanacak. İmkanlar dahilinde ve talep edilmesi halinde, anlaşmalı kurumlarla check-up yaptırma imkanı sunulacak. Hafta sonu ve resmi tatiller, yıllık izin süresinden sayılmayacak. Yasal süreye ek olarak bir hafta cenaze izni verilecek, görevle ilgili açılacak davalarda personele hukuki danışmanlık sağlanacak. Ayrıca belediyeye ait tesis ve otoparklardan indirimli yararlanma imkanı tanınacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılım için kolaylık sağlanacak, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri için ise salon ve araç gereç tahsisi yapılacak. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar, yani otizm, down sendromu ve disleksi gibi durumları olan çocuklar için, eğitimlerine götürülüp getirilmeleri konusunda izin kolaylığı sağlanacak. Tüm bu hakları size sunuyoruz. Ben Başkanınız Ahmet Özer olarak, arkadaşlarımla birlikte bir şeyi size taahhüt ediyorum: Sonuna kadar yanınızda olacağım. Sizden de bu kente sahip çıkmanızı istiyorum. Bu kent bugüne kadar haksızlığa uğramış, ruhu çalınmış. Gelin, bu ruhu geri kazandıralım. Zehirlenmiş bu kenti temizleyelim ve beş yıl içinde İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirelim. Sizden de bu konuda destek bekliyorum ve bunu başaracağınıza inanıyorum. Bu inançla, tüm bu hakların hepinize helal olsun, hoş olsun diyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Sözleşmemiz size, Esenyurt'umuza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."