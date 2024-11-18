Esenyurt\'taki Tekstil Atölyesine Hırsızlık Girişimi

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ESENYURT'ta bir tekstil atölyesine bir hafta içerisinde iki kez giren kimliği belirsiz hırsızlar, içeride çalacak bir şey bulamadı. Güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvuran iş yeri sahibi Tunahan Gürgöl, şüphelilerin bulunmasını istedi.

Esenyurt, Balıkyolu Mahallesin 428'inci sokakta Tunahan Gürgöl'e ait terlik dikim imalathanesine 8 ve 16 Kasım tarihlerinde hafif ticari araçla gelen şüpheliler iş yerinin kepenklerini ve kapısını kırarak içeri girdi. Kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliler, ilk girişlerinde iş yerinde gözlem yaparak çıktıktan sonra ikinci kez gelerek ellerindeki el fenerleriyle dükkanda arama yaptı. Çalacak değerli eşya bulamayan kişiler hiçbir şey almadan gitti. İş yeri sahibi Tunahan Gürgöl, hırsızlık girişimlerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen iş yeri sahibi Gürgöl, "Burada herhangi bir mamul yok sadece dikimlerini sağlıyoruz. Bir hafta arayla buraya iki sefer giriyorlar. Kepenklere zarar veriyorlar, içerdeki güvenlik kameralarımıza zarar verdiler. Rahatsız olduk, devletimiz ve polisten çalışma yapmasını, hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Herhangi hiçbir şey almıyorlar. Bu esnada kuşlarımız vardı, nedenini bilmiyoruz korkudan veya başka nedenle vefat etti" dedi.