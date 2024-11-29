Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde Edirne istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 34 LA 3605 plakalı akaryakıt tankerinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek 05 AZ 754 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tanker ve kamyon yolda sağa sola savruldu. Kazada yaralanan tanker şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken yolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği yan yoldan tek şeritten kontrollü olarak sağladı.
Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırılırken kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt TEM Otoyolu'nda Akaryakıt Tankeri ve Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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