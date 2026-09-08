Esenyurt ve Küçükçekmece'deki operasyonda 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik, Esenyurt ve Küçükçekmece'de 2 adres ve 1 araca operasyon düzenledi.

3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 26 kilogram 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.