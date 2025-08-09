AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Eser, ziyaretleri kapsamında AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.
Daha sonra Bozyazı Belediyesini ziyaret eden Eser, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile görüştü.
Eser, temasları kapsamında bir araya geldiği vatandaşların da taleplerini dinledi.
Son Dakika › Güncel › Eser Bozyazı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?