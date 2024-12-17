Eşi Hatice Demir'i Boğarak Öldüren Emrah Demir'e Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Eşi Hatice Demir'i Boğarak Öldüren Emrah Demir'e Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Eşi Hatice Demir\'i Boğarak Öldüren Emrah Demir\'e Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Adana'da 7 aylık hamile eşi Hatice Demir'i boğan Emrah Demir, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayda, tartışmanın ardından eşinin ağzını kapatması sonucu Hatice Demir hayatını kaybetmişti.

17.12.2024 18:31  Güncelleme: 18:32
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ADANA'da 7 aylık hamile eşi Hatice Demir'i (20) boğan Emrah Demir (28), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Ekim 2023'te Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir ile 1 yıllık eşi 7 aylık hamile Hatice Demir arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü. Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin ağzını kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı.

İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Emrah Demir, ifadesinde "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" diyen Emrah Demir, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'ÖLDÜRÜP ÖLDÜRMEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Emrah Demir hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Emrah Demir, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Hatice Demir'in annesi Belgin, babası Ali Turgut ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada son savunmasını yapan sanık Demir, eşinin ailesinden özür diledi. Demir, "Ben kötü bir insan değilim. Olay sırasında da uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle eşimi öldürüp, öldürmediğimi hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Bu olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu" dedi.

Hatice Demir'in ailesi ve avukatları da sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Demir'i eşi Hatice Demir'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezadan da indirim yapılmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eşi Hatice Demir'i Boğarak Öldüren Emrah Demir'e Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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