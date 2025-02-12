Eşi Nuran Fırat'ı Öldüren Ahmet Fırat'a Müebbet Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eşi Nuran Fırat'ı Öldüren Ahmet Fırat'a Müebbet Ceza

İzmir'de eşi Nuran Fırat'ı bıçaklayarak öldüren Ahmet Fırat, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

12.02.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi Nuran Fırat'ı bıçaklayarak öldüren sanık, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Fırat, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün annesi Sevim Ö, kızını mahallede herkesin tanıdığını belirterek, "Son zamanlarda bitkin düştü, anlaşamıyorlardı ama bunun gerçeği eşinin onu aldatmasıydı. Kızım boşanmak istiyordu ve bize gelmişti. Sanık kardeşleriyle tehdit edip eve götürmüş, sonra öldürmüş." dedi.

Maktulün kardeşi Ayhan Ö. de ablasından geri kalan 2 yeğeninin psikolojilerinin alt üst olduğunu ve sürekli olay anını resmettiklerini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, maktulün vücudunda 25 kesici-delici alet yarası bulunduğunu, bunlardan 3'ünün öldürücü nitelikte olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Savcı, sanığın "eşi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Ahmet Fırat ise kendisine, "sen kasten planlayarak canice eşini öldürdün" denildiğini ancak bir plan yapmadığını savundu.

İşinde gücünde bir insan olduğunu belirten Fırat, "Plan yapacak bir insan çocuğunun gözü önünde bunu yapar mı? İftira atıyorlar. Bana müebbet aldırmak istiyorlar. Suratına tükürülen, bıçak savrulan benim. Ben buraya gelince psikolojim bozuluyor. 3 yıldır çocuklarımı göremiyorum, öpemiyorum. Çocuklarım için yaşıyorum. Ben planlamış, cani insansam neden gidip kendim teslim oluyorum. Son sözüm ben Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, sanığı "eşi kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdıklarını belirtti.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 27 Aralık 2022'de Ahmet Fırat, tartıştığı eşi Nuran Fırat'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Tutuklanan Ahmet Fırat hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA

Ahmet Fırat, Karabağlar, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşi Nuran Fırat'ı Öldüren Ahmet Fırat'a Müebbet Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
17:41 Zahide Yetiş’in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu’nu karıştırdı Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 18:56:57. #1.13#
SON DAKİKA: Eşi Nuran Fırat'ı Öldüren Ahmet Fırat'a Müebbet Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.