EŞİK Üyesi Avukat: Yasaları Uygulayın, Kadınları Koruyun

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyesi avukat Özlem Günel Teşken, dün bir günde 7 kadının katledilmesiyle ilgili "Şu ortamda Medeni Kanun'un, nafakanın, 6284 sayılı yasanın tartışılmasına, tartıştırılmasına kesinlikle karşıyız. İktidardan yasalara dokunmamasını, yasaları uygulamasını talep ediyoruz. Kazanılmış haklarımızı korumaya kararlıyız" dedi.

EŞİK üyelerinden olan avukat Özlem Günel Teşken, 27 Şubat'ta 7 kadının aynı gün katledilmesi, kadını koruyan yasaların durumu ve yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"CEZASIZLIK İKLİMİNİN ORTADAN KALKMASINI İSTİYORUZ"

EŞİK'in kadınların 'safları sıklaştırma' örgütlenmesi olduğunu söyleyen Teşken, şöyle konuştu:

"Maalesef Türkiye, bir 8 Mart'a daha kadın cinayetlerini konuşarak girmektedir. Yalnızca bir günde 7 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Biz EŞİK Platformu olarak her zaman olduğu gibi iktidardan yasaları uygulamasını istiyoruz. Özellikle şu ortamda 6284 sayılı 'Ailenin Korunması' hakkındaki yasanın, maalesef tartışmaya açılması ve bu tartışmanın televizyonda devamlı yapılması uygulayıcıları, karakolları, mahkemeleri etkilemektedir.

Koruma kanunundaki koruma süreleri 6 ay olması gerekirken maalesef çok kısa süreler verilmektedir. İktidarın bu tartışmaları, yasa uygulayıcılara direkt yansımakta ve kadınların koruma oranı düşmektedir. Bu sebeple biz yasa koyucudan, iktidardan, yasaları uygulayıcılardan 6284 sayılı yasayı uygulamasını, kadınları korumasını, İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamasını ve artık fiilen oluşmuş bir cezasızlık ikliminin ortadan kalkmasını, gerçek cezaların faillere, katillere verilmesini talep ediyoruz."

"KADINLAR, HAKLARINDAN, HAYALLERİNDEN VE HAKLARINDAN VAZGEÇMEYECEKTİR"

Meydanlarda mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Teşken, şunları söyledi:

"Şu ortamda Medeni Kanun'un, nafakanın, 6284 sayılı yasanın tartışılmasına, tartıştırılmasına kesinlikle karşıyız. İktidardan yasalara dokunmamamısını, yasaları uygulamasını talep ediyoruz. Kazanılmış haklarımızı korumaya kararlıyız. EŞİK Platformun her zaman söylediği gibi kadınlar, haklarından, hayallerinden ve haklarından vazgeçmeyecektir.

"KADINLAR, ELLERİNDE KORUMA KARARIYLA ÖLDÜRÜLÜYOR"

Kadının devamlı ikincil vatandaş olarak gösterilmesinin sosyolojik yapıları da var ancak devamlı olarak iktidarda, televizyon kanalında bu tür söylemler yükseltiliyor. Kadının iş hayatından koparılması, kadının ikincil vatandaş olarak gösterilmesi de maalesef şiddeti körüklemekte ve bu şiddete karşı cezalar artık uygulanmamakta, hepsi kağıt üzerinde kalmaktadır. Kadınların, ellerinde koruma kararıyla öldürüldüğünü görüyoruz. Çünkü bu koruma kararları bu söylemlerden o kadar etkileniyor ki etkin bir şekilde kullanılmıyor. Hemen ulaşılamıyor, gerekli tedbirler alınamıyor. Bu cezasızlık kültüründen beslendiğini görüyoruz."