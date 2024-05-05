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Eşinden para istedi 'param yok' cevabı alınca hayatı değişti, kendi işinin patronu oldu

Kocasından harçlık alamayan kadın, 'yapamazsın' diyenlere inat 36 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor

Üç çocuğunu üniversitede okutup 8 torun sahibi olan Fahriye Altınkaynak:

"Herkes bana, 'Başaramazsın, yapamazsın, tek başına bir bayansın' dedi. Ben de yapabilirim dedim"

İş yeri açtığımda müşteri gelmesi için bütün konfeksiyoncuları dolaşıp broşür ve kartvizit dağıttım"

ANTALYA - Kocası harçlık vermeyince açtığı terzi dükkanında, 36 yıldır mesleğini icra ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Fahriye Altınkaynak, 36 yıldır hayali olan olan terzilik mesleğini sürdürüyor. Altınkaynak, terziliğe hobi olarak başladı. Eşinden bir ihtiyacı için bir miktar para istediğinde "Param yok" cevabını alan Altınkaynak, kendi iş yerini açtı. Evindeki el makinesi ve kumaşlarla birlikte dikiş, giyim üzerine açtığı küçük bir dükkanla geçimini sağlamaya başlayan Fahriye Altınkaynak, "Herkes bana, "Başaramazsın, yapamazsın, tek başına bir bayansın" dedi. Ben de yapabilirim dedim" dedi.

Terzilik mesleğiyle çocuklarını okuttu

İş yeri açtığı zaman müşteri gelmesi için konfeksiyonlara broşür ve kartvizit dağıttığını anlatan Fahriye Altınkaynak, mesleğinin çocukluk hayali olduğunu aktardı.

Eşinin işine karşı gösterdiği tüm direnişlere rağmen, 36 yıllık zaman zarfında 3 çocuğunun üniversite öğrenimini tamamladığını açıklayan Altınkaynak, meslekte nasıl başarıya ulaştığını şu sözlerle ifade etti:

"Mesleğim, çocukluk hayalim. Bu işe önce evde başladım. Fakat evde olmuyordu, eve gelen çocuklarıyla geliyordu, çalışma imkanım olmuyordu. Sonra çok acil bir para ihtiyacım oldu. Eşimden para istedim, "Param yok" dedi. Eşimin bana öyle demesi çok üzdü. Oturup düşündüm ve bir iş yeri açmaya karar verdim. Hemen araştırmaya başladım ve dikiş, giyim üzerine bir dükkan kiraladım ama hiçbir şeyim yoktu, sadece küçük bir el makinem vardı. Herkes bana, "Başaramazsın, yapamazsın, tek başına bir bayansın" dedi. Ben de "Neden, ben de yapabilirim" dedim. Evimdeki makinemi iş yerime getirdim. Broşürler, kartvizitler bastırdım. Bütün konfeksiyonları dolaşarak dağıttım. "Yapılacak tadilat işlerinize talibim" dedim. Evde ki kumaşlarımı getirdim, dükkanıma yerleştirdim, badana yaptım. Eşim şiddetle karşı çıktı, "Yapamazsın, uğraşamazsın, otur evde yemeğini yap" dedi. Ama ben kararlıydım. Çok ağır bir kelime kullandı. Eğer hayat müşterekse ve ben çalışmıyorsam, almakla mükelleftir kendisi. Almıyorsa, ben de bir şeyler yapma ihtiyacı hissettim. Kimseye muhtaç olmak istemedim. O kadar zor ki birilerine muhtaç olmak. Azmettim ve yavaş yavaş müşterilerim gelmeye başladı. Sonra eşimden ayrıldım."

Kadınların hayatta her zaman üretken olması gerektiğini anlatan Altınkaynak, "Elimden geldiği kadar helalinden olsun diye gece gündüz, gece yarılarına kadar çalıştım. 3 çocuğum ve 8 torunum var. Oğullarım ve kızım üniversiteyi bitirdi ve hepsinin mesleği var. Torunlarımla mutluyum ve en güzeli bir işim var. Bir kadın, üretken ve karınca gibi olmalı. İlla ki, iş yeri açması gerekmiyor. Evde, tarlada, fabrika başka bir iş yerinde çalışsın ama üretsin. Kadınlar, kimseye muhtaç olmamalı, dimdik ayakta kalmalı" diye konuştu.