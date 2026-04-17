Eşine Araçla Çarpan Koca Tutuklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da eşi Z.T.'ye araçla çarpan O.T. tutuklandı, kadının iki ayağında kırık var.

BOLU'da sokakta tartıştığı eşinin üzerine araç sürerek çarpıp ayaklarını ezen O.T. tutuklandı. Şüphelinin aracıyla eşine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Nisan'da Sağlık Mahallesi Cami Yanı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta O.T. ve eşi Z.T ile tartıştı. Çift arasında yaşanan tartışma sırasında araya giren bir yakını Z.T. adlı kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Tartışmanın ardından O.T. park halinde bulunan hafif ticari aracına binerken, eşi Z.T. aracın önüne geçip gitmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada O.T, aracını hareket ettirerek önündeki eşi Z.T.'yi ezdi. Ayakları aracın altında kalan genç kadın yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edilen kadının iki ayağında kırık olduğu tespit edildi. O.T.'nin aracıyla eşine çarparak ayaklarını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin daha önce de eşine şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Bolu, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 19:00:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.