Eşine Şiddet Uygulayan Zanlı Tutuklandı

14.04.2026 16:16
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin aracını benzin dökerek yakan ve kaldığı binaya pompalı tüfekle ateş açan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma dosyasına göre, dün akşam saatlerinde Harun Ş. boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ailesiyle yaşayan eşi S.Ş.'nin Mamak ilçesindeki ikametine gitti.

Eşinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine öfkelenen şüpheli, sokakta park halinde bulunan S.Ş. adına kayıtlı aracı, benzin dökerek ateşe verdi.

Yanında getirdiği ruhsatsız pompalı tüfekle, eşinin ve ailesinin bulunduğu binaya doğru 8 el ateş açan şüphelinin silahından çıkan mermiler, binanın duvarına ve pencerelerine isabet etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Harun Ş. "mala zarar verme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan zanlı hakkında Ankara 26. Aile Mahkemesi tarafından 13 Ekim 2025'te verilmiş 6 ay süreli "uzaklaştırma kararı" bulunduğu şüphelinin bu eylemiyle "tedbir kararına aykırılık" suçunu da işlediği öğrenildi.

Kaynak: AA

