Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor - Son Dakika
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Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor
05.06.2026 14:28
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Eşini aldatan bir kadın ile sevgilisi arasındaki diyalog, pes dedirten bir ihanet planını ortaya çıkardı. Kadının "Kocam buralarda, eve gelebilir" uyarısı üzerine kurnazca bir plan yapan sevgili, kahvehanede bulduğu kocaya "Çok önemli bir işimiz var, 2 saat bir yere ayrılma" diyerek adeta rehin tuttu ve o esnada kadının yanına gitmek için yola çıktı.

Eşini aldatan bir kadın ile sevgilisi arasında geçen mesajlaşmalar, akıllara durgunluk veren bir ihanet planını gözler önüne serdi. Kendisini aldatan kadının sevgilisi S.T., kadının kocasını kahvehanede oyalayarak eve gelmesini engelledi ve bu anları sevgilisine övünerek mesajla anlattı.

"BENİMKI BURALARDA, HER AN EVE GELEBİLİR"

İhanet ağı, sevgilinin kadına attığı "Yavrum hazırlan geliyorum" mesajıyla başladı. Eşinin evde veya yakınlarda olmasından tedirgin olan kadın ise bu davete, "Olmaz benimki buralarda her an eve gelebilir" diyerek olumsuz yanıt verdi ve yakalanma korkusunu dile getirdi.

KOCAYI KAHVEDE "İŞİM VAR" DİYEREK BAĞLAMIŞ!

Kadının korkusu üzerine araya giren sevgili, planını devreye soktuğunu belirterek "Ben o işi hallettim merak etme" dedi. Kadının büyük bir şaşkınlıkla "Nasıl?" diye sorması üzerine, yasak aşk yaşayan şahsın pişkin cevabı ihanetin boyutunu ortaya çıkardı.  Kadının kocasını kahvehanede kıstırdığını söyleyen şahıs, şu ifadeleri kullandı: "Az önce kahveye uğradım, kahvede oturuyordu. Dedim 'Bir yere kaybolma, iki saate geliyorum. Seninle çok önemli bir işim var, aman kaybolma buradan' dedim. Benim adım S.T."

İşte ikili arasında geçtiği öne sürülen o diyalog; 

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Güncel, Yaşam, Son Dakika

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