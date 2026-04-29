Eşini boğazını keserek öldüren sanığa istinaftan indirim kararı, mahkeme direndi

Diyarbakır'da 21 yaşındaki eşi Şule Tartuk'u boğazını keserek öldüren Ertan Tartuk, ilk derece mahkemesinde indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın eşinin gayri ahlaki yaşam tarzı olduğu iddialarının soyut olduğunu ve suçu hafifletmeye yönelik olduğunu belirtti.

Bölge İstinaf Mahkemesi ise kararı bozarak, cinayet günü yaşanan tartışmanın, ölen kadının bir gün önce alkollü bir mekanda başka bir erkekle oturmasından kaynaklandığını, bu nedenle haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca iyi hal indirimi uygulanmamasının soyut gerekçelere dayandığını belirtti.

Yerel mahkeme, bozma kararına direnerek sanığı yeniden indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme, sanığın eşinin iffetiyle ilgili iddialarının somut delillerle desteklenmediğini ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ifade etti. Ayrıca otopsi raporunda ölen kadında alkol veya uyuşturucu bulunmaması, sanığın iddialarını çürüttü.

Sanık, duruşmada eşinin kendisine hakaret ettiğini ve 'Yarın Yasin'in yatağına oturacağım' dediğini öne sürdü. Kayınvalide ise kızının tecavüz sonucu evlendiğini ve sanığın tehdit mesajları attığını söyledi. Ölen kadının telefonunda sanığın tehdit içeren mesajları tespit edildi.

Mahkeme, sanığın eşinin iffetsiz yaşam sürdüğüne dair soyut anlatımı dışında delil bulunmadığını belirterek ikinci kez indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararın kesinleşmesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin onayı gerekiyor.