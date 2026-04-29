Eşini boğazını keserek öldüren sanığa istinaftan indirim kararı, mahkeme direndi
Eşini boğazını keserek öldüren sanığa istinaftan indirim kararı, mahkeme direndi

29.04.2026 11:00
Diyarbakır'da eşi Şule Tartuk'u boğazını keserek öldüren Ertan Tartuk'a verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesince bozuldu. İstinaf, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanması gerektiğini belirtti. Ancak yerel mahkeme direnerek aynı kararı verdi. Nihai kararı Yargıtay verecek.

Diyarbakır'da 21 yaşındaki eşi Şule Tartuk'u boğazını keserek öldüren Ertan Tartuk, ilk derece mahkemesinde indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın eşinin gayri ahlaki yaşam tarzı olduğu iddialarının soyut olduğunu ve suçu hafifletmeye yönelik olduğunu belirtti.

Bölge İstinaf Mahkemesi ise kararı bozarak, cinayet günü yaşanan tartışmanın, ölen kadının bir gün önce alkollü bir mekanda başka bir erkekle oturmasından kaynaklandığını, bu nedenle haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca iyi hal indirimi uygulanmamasının soyut gerekçelere dayandığını belirtti.

Yerel mahkeme, bozma kararına direnerek sanığı yeniden indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme, sanığın eşinin iffetiyle ilgili iddialarının somut delillerle desteklenmediğini ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ifade etti. Ayrıca otopsi raporunda ölen kadında alkol veya uyuşturucu bulunmaması, sanığın iddialarını çürüttü.

Sanık, duruşmada eşinin kendisine hakaret ettiğini ve 'Yarın Yasin'in yatağına oturacağım' dediğini öne sürdü. Kayınvalide ise kızının tecavüz sonucu evlendiğini ve sanığın tehdit mesajları attığını söyledi. Ölen kadının telefonunda sanığın tehdit içeren mesajları tespit edildi.

Mahkeme, sanığın eşinin iffetsiz yaşam sürdüğüne dair soyut anlatımı dışında delil bulunmadığını belirterek ikinci kez indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararın kesinleşmesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin onayı gerekiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

İstanbul Boğazı’nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Kuzey Kore’de infazlar iki katına çıktı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar
Hepsi aynı evde ele geçirildi Resmen servet Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen bitti İşte ödenen tazminat Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir 22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

10:58
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:35
Bütün maçlar aynı saatte Süper Lig’de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
Bütün maçlar aynı saatte! Süper Lig'de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:48
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
09:45
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
