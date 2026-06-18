Eşini İyileştiren Anneye Destek - Son Dakika
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Eşini İyileştiren Anneye Destek

18.06.2026 10:53
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Şırnak'ta madde bağımlısı eşini YEDAM'a yönlendiren E.S., aile içi sorunları çözüme kavuşturdu.

Şırnak'ta 3 çocuk annesi kadın, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) yönlendirdiği madde bağımlısı eşinin iyileşmesine vesile oldu.

???????Şırnak'ta yaşayan 10 yıllık evli ve 3 çocuk annesi E.S. (30), 4 yıl önce uyuşturucu madde kullanmaya başlayan eşi M.S. ile sorunlar yaşamaya başladı.

Boşanma aşamasına gelen E.S, kocasını ikna ederek YEDAM'da tedavi olmasını sağladı.

M.S, merkezde yaklaşık bir yıl boyunca tedavi gördü, E.S. de psikolojik destek aldı.

Danışmanlık desteği ve bir yıllık tedavinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulan M.S. iş sahibi olurken, E.S. de evliliklerindeki sorunların giderilmesinin sevincini yaşıyor.

"Yuvamın yıkılmasını istemiyordum"

E.S, AA muhabirine, eşinin madde bağımlılığı sürecinde çeşitli sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Tedavi görmesi için eşini ikna etmeye çalıştığını ancak bir süre bunu başaramadığını anlatan E.S, bu nedenle eşiyle ayrılma sürecine girdiğini ve kocasıyla iki ay ayrı kaldıklarını belirtti.

"Eşimi kaybetmek istemiyordum çünkü onu çok seviyordum. Yuvamın yıkılmasını istemiyordum. YEDAM'ı araştırdım ve telefonla merkezi aradım. O zaman yüz yüze görüşme imkanım yoktu. Online görüşme de yapabileceğimi söylediler." diyen E.S. merkezin kendisiyle çok ilgilendiğini dile getirdi.

Merkezde çalışan sosyal hizmet uzmanı ve psikolog ile görüştüğünü ifade eden E.S, şunları kaydetti:

"Onlar da bana bunun kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu söylediler. Eşimin kendi kendine bırakabileceğini sanıyordum. Detaylı bir şekilde sürecin nasıl ilerleyeceğini ve eşimi nasıl ikna edebileceğimi bana anlattılar. Sonra eşimle uzun görüşmeler ve ikna süreci başladı. Onu ikna etmeyi başardım ve tedaviye başladı. Tedaviye başladıktan sonra aramızdaki sorunları çözdük ve ondan ayrılmaktan vazgeçtim."

"Eşim iş sahibi oldu"

Merkezin yönlendirmesiyle eşinin 6 ay boyunca ilaç tedavisi gördüğünü ifade eden E.S, eşinin şu an çok iyi olduğunu belirtti.

E.S. şunları söyledi:

"Sosyal hizmetlerin desteğiyle eşim iş sahibi oldu. Eski hayatımıza geri döndük. Eşimi YEDAM'a getirerek hem onun madde kullanımını engelledim hem de evliliğimi kurtardım. Psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları sayesinde eşim iyileşti. Bunun için emeği geçenlere minnettarım. Ben de destek aldım. Önce ben iyileştim sonra eşimi iyileştirdim. Şu an dünyanın en mutlu insanı benim diyebilirim. Yeşilayı çok seviyoruz. Buradan destek aldığımız için çok şanslıyız. Başta bu kadar destek olacaklarını bilmiyordum. Başta biraz önyargılı olmuş olabilirim. Onlarla konuşarak, görüşerek her konuda destek aldık, bizi yönlendirdiler. Bağımlılık yüzünden hayatımız alt üst olmuştu. Benim psikolojim ve çocuklarımınki iyi değildi. O süreçte çocuklarıma nasıl davranacağımı bilmiyordum. Hiçbir şeyi kontrol edemiyordum. Yeşilay sürecinden sonra eşimi ve çocuklarımı kontrol etmeye başladım."

"Aileleri bağımlılık hakkında bilinçlendiriyoruz"

YEDAM'da Klinik Psikolog Yeşim Ökten Günel de alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklar konusunda danışmanlık ve psiko sosyal tedavi hizmeti sunduklarını söyledi.

Ailelere ve danışanlara psikososyal destek sağladıklarını ve aile görüşmelerinin önemli olduğunu anlatan Günel, düzenle periyotlarda danışanın ailesiyle görüşmeler yapıldığını belirtti.

Günel, "Bağımlılık kronik bir beyin hastalığı olduğu gibi aynı zamanda bir süreç içerisinde bir aile hastalığına dönüşebiliyor. Tabii ki bu süreç içerisinde aileler zorlanmakta ve çaresiz kalmakta. Bu nedenle aileleri bağımlılık hakkında bilinçlendiriyor ve onlarla işbirliği yapıyoruz. Danışanların tedavi motivasyonlarını artırmak, bağımlı bir birey ile nasıl iletişim kurabileceği gibi konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Bağımlıların sorumluluk almaları noktasında yol gösterici oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şırnak, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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