Eşini keserle yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eşini keserle yaralayan şüpheli tutuklandı

17.07.2026 16:31
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşini keserle yaralayan N.A. (30) tutuklandı. Kadın hastanede yüksekten düştüğünü söylese de, polis yatağın altında kanlı keser buldu. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşini keserle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli N.A. (30) tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaralı olarak hastaneye götürülen L.A. (19) adlı kadın sağlık görevlilerine yüksekten düştüğünü söyledi.

Tedavi altına alınan kadının yaralarının düşme sonucu oluşmadığını değerlendiren sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi.

Orkide Sokak'taki adreste inceleme yapan polis ekipleri, yatağın altında kanlı keser buldu evin çeşitli bölümlerinde kan izleri tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, L.A'nın yüksekten düşmediğini, eşi N.A'nın keserle saldırısı sonucu yaralandığını tespit etti.

Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Çorlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini keserle yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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