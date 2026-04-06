Eşini Öldüren Kadının Ceza Kararı Bozuldu
Eşini Öldüren Kadının Ceza Kararı Bozuldu

06.04.2026 17:49
Kayseri'de eşini bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol'un cezası akıl sağlığı raporu yokluğu nedeniyle bozuldu.

KAYSERİ'de eşi Ahmet Uluyol'u (31) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol'un (29) tutuklu yargılandığı davada haksız tahrik indirimiyle 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından sanık için 'akıl sağlığı' raporu aldırılmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Olay, 4 Kasım 2023'te saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. 2 çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol çifti kavga etti. Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol, bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Mervenur Uluyol, "Ben ruh hastası olsaydım kendimi ezdirmezdim. Ahmet beni ezemezdi. Yıllarca eziyet gördüm, ailesinden bile yardım istedim. Bana kimse yardım etmedi. 11 kere şikayetçi oldum. Ağzım yüzüm şiş, evden kaçıp mezarlıklarda uyudum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Mervenur Uluyol'u, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 aya düşürdü.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası yerel mahkemede bazı tanık ifadelerinin savcı olmadan alındığı, sanık Uluyol'un cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespit edilmeden hüküm verildiği gerekçeleriyle dosyada bozma kararı verdi. Daire, sanık hakkında 'akıl sağlığı' raporu aldırılmasına karar vererek dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Sanık Mervenur Uluyol ileriki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

