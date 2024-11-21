Eşini Öldüren Şüpheli Yakalandı ve İtiraf Etti

YAKALANAN EŞİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Aksaray'da başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan 3 çocuk annesi Negül Adak'ın (44) cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Savaş Adak, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Savaş Adak, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. Savaş Adak sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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