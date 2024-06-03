Eşinin haksızlığa uğradığını düşünen kadın muhtar seçildi - Son Dakika
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Eşinin haksızlığa uğradığını düşünen kadın muhtar seçildi

Karabük'te eşinin muhtarlığının düşürülmesi sonucu tekrarlanan seçimde aday olan Aysun Bostancı, mahallenin yeni muhtarı oldu. Eşinin haksızlığını kanıtlamak için aday olan Bostancı, 3 rakibini geride bırakarak 70 oy farkla seçimi kazandı. Bostancı, kadınların her alanda başarılı olabileceğini ispatladığını belirtti.

03.06.2024 17:10
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31 Mart'ta eşi, 2 Haziran'da kendisi muhtar oldu

Eşinin haksızlığa uğradığını düşünüp, aday olan kadın muhtar seçildi

KARABÜK - Karabük'te eşinin muhtarlığının düşürülmesi sonucu tekrarlanan seçimde aday olan giren Aysun Bostancı mahallenin yeni muhtarı oldu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Fahri Bostancı (57), 566 oy alarak Aydınlıklevler Mahallesi'nin muhtarı oldu. Mazbatasını alan Bostancı'nın 10 yıl önce karıştığı bir kavgada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını ve memnu haklarının elinden alındığını öğrenen diğer adaylar İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Olayın araştırılması üzerine yapılan incelemelerde mazbatasının elinden alınmasına ve seçimin tekrarlanmasına karar verilmesi üzerine Bostancı, 2 Haziran'daki seçimlerde eşi Aysun Bostancı'nın aday olmasını istedi.

Eşinin haksızlığa uğradığını düşünen Aysun Bostancı, seçimde 3 erkek rakibini geride bırakarak 70 oy farkla mahallenin yeni muhtarı oldu.

"Eşimin haksızlığını kanıtlamak için aday oldum"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan mahalle muhtarı Aysun Bostancı, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde eşim muhtar oldu. Bazı olaylar nedeniyle muhtarlığı düştü. Yeniden seçim kararı alındığında ben muhtar olmaya karar verdim. Halk da arkamızda ve yanımızda oldu ve destek verdi. Muhtarlık ile ilgili daha önce bir hayalim ya da idealim yoktu. Eşimin haksızlığını kanıtlamak için aday oldum ve kazandım" dedi

Bostancı 3 rakibini geride bırakarak 432 oy aldığını ve en yakın rakibine 70 oy fark atarak muhtar olduğunu söyledi.

"Eşim de seçimden zaferle ayrıldı ben de" diyen Bostancı, "Hatta ben daha fazla oy aldım. Çok gurur verici bir şeydi. Çok sevinçliyim. Kadınların her yerde işler başarabildiğini ispatladım. Kadınların sadece doktor öğretmen gibi değil de muhtar da olabileceğini ve sosyal yaşamda her yerde olabileceklerini ispatladım. Yeni bir süreç için çok heyecanlıyım. Hayırlı olsun ziyaretleri başladı. Eşimin de desteğiyle daha iyi hizmetler yapacağız" diye konuştu.

Seçimde eşine destek veren Fahri Bostancı, "Ramazan ayında ben, Kurban Bayramına yaklaşırken de eşim muhtar oldu. İki bayram arası bir düğün oldu. Ailecek iki seçimden zaferle çıktık. Bize inananları mahcup etmeyeceğiz. Eşim bunu başaracak. 31 Mart'ta ne söz verdiysek yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimleri sonrası mağdur olduklarını anlatan Bostancı, "Sonuçta demokrasi kazandı. Bütün algıları yıktık tekrardan seçimi aldık" dedi.

Kaynak: İHA

Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

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