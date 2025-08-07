Esir Ailelerinden İşgal Planına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esir Ailelerinden İşgal Planına Tepki

07.08.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli esir aileleri, Genelkurmay Başkanı Zamir'i Gazze işgaline karşı çıkmaya çağırdı.

İsrailli esir aileleri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i Gazze Şeridi'nin tamamını işgal planına karşı çıkmaya çağırdı.

İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı, sizden güçlü durmanızı istiyoruz. Siz başkomutansınız. Sevdiklerimizi tehlikeye atmaya razı olmayın." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun tüm kademelerindeki komutanlarına, esirlerin hayatlarını tehlikeye atacak ve İsrailli esirlerin cenazelerinin iadesi olasılığını engelleyecek şekilde hareket etmemeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze'nin işgali yerine ateşkes, esir takası anlaşmasıyla esirlerin geri getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Başka herhangi bir karar açıkça insanlık dışı olacak, esirler ve tüm İsrail için felaket anlamına gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de tutulan İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet ortaklarının oğlunu ölüme mahkum etmek üzere olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun esirlerin geri getirilmesi için kendisine anlaşma yapacağı sözünü verdiğini ancak "benim, ailelerin ve tüm halkın acısını fırsat bilerek anlaşmayı mahvetti." diyen Zangauker, "Kapsamlı bir anlaşmadan bahseden biri, gidip Gazze Şeridi'ni ele geçirip rehineleri ve askerleri tehlikeye atmaz." ifadelerini kullandı.

Zangauker, halkı "bu geceden itibaren ülkenin sokaklarına akın etmeye" çağırdı.

Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni bu akşam toplaması bekleniyor.

İsrail'in Gazze Şeridinin tamamını işgal planı

İsrail Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e, "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hükümet, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esir Ailelerinden İşgal Planına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Nazan Öncel ’Yakışıklı güvenlik’’ ile video çekti, tepkiler gecikmedi Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik'' ile video çekti, tepkiler gecikmedi
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Filistin’in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze’de insani yardım beklerken öldürüldü Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
18:22
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
18:21
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı
'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
18:06
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:49
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
17:44
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
17:33
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki
Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
17:30
Fenerbahçe’den yılın takası
Fenerbahçe'den yılın takası
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 13:41:12. #7.11#
SON DAKİKA: Esir Ailelerinden İşgal Planına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.