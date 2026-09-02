Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla savcılığa çağrıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'i şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere çağırdı. Gökçek'in 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Başsavcılıkta hazır bulunması bekleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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