Eski Araçlara Hurda Teşviki Reddi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Araçlara Hurda Teşviki Reddi

14.04.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Şevkin'in 20 yaş üzeri araçlar için ÖTV muafiyeti önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

(TBMM) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini teşvik eden, yeni araç alımında ise ÖTV muafiyeti öngören kanun teklifini TBMM Genel Kurulu'nda gündeme taşıdı. Teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını teşvik eden ve yeni araç alımında bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi muafiyeti öngören kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şevkin, teklifin yalnızca bir vergi düzenlemesi olmadığını belirterek, çevre, ekonomi ve toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren kapsamlı bir adım niteliği taşıdığını söyledi.

Resmi verilere göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 30,26 milyona ulaştığını ifade eden Şevkin, bu araçların yaklaşık dörtte birinin 20 yaş ve üzeri olduğuna dikkat çekti. Eski araçların yüksek emisyon değerleri nedeniyle çevre kirliliğini artırdığını, yakıt verimsizliğiyle ekonomiye yük oluşturduğunu ve teknik yetersizlikler nedeniyle trafik güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

"Artık eskiyi sürdürmek değil, yeniyi teşvik etmek zorundayız"

Şevkin, toplumda araç yenileme konusunda güçlü bir beklenti bulunduğunu belirterek, "Artık eskiyi sürdürmek değil, yeniyi teşvik etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin, 20 yaş ve üzeri aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli ve çevre dostu yeni araç alımlarında bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngördüğünü kaydeden Şevkin, bu düzenlemenin hem çevreyi koruyacağını hem de ekonomiye katkı sunacağını söyledi.

Yerli üretim ve geri dönüşüm vurgusu

Teklifin aynı zamanda yerli otomotiv üretimini destekleyeceğini ifade eden Şevkin, hurdaya ayrılan araçların geri dönüşümüyle döngüsel ekonomi anlayışına katkı sağlanacağını ve sanayi için yeni bir alan açılacağını belirtti.

"Temiz çevre bir tercih değil haktır, güvenli ulaşım bir ayrıcalık değil zorunluluktur" diyen Şevkin, düzenlemenin doğrudan vatandaş odaklı olduğunu ve uygulama sürecinin şeffaf şekilde yürütülmesinin de güvence altına alındığını söyledi."

AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Konuşmasında, teklifin kabul edilmesi halinde ekonomiye katkı sunacağını, yeni iş alanları oluşturacağını ve vatandaşların uzun süredir beklediği araç yenileme imkanını sağlayacağını vurgulayan Şevkin, AKP ve MHP milletvekillerine destek çağrısında bulundu.

Ancak CHP'li Şevkin'in konuşmasının ardından yapılan oylamada, "Hurda Teşvik Kanun Teklifi" AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Şevkin, düzenlemenin reddedilmesini eleştirerek, çevre, ekonomi ve trafik güvenliği açısından önemli bir fırsatın kaçırıldığını savundu.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Araçlara Hurda Teşviki Reddi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 23:05:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Eski Araçlara Hurda Teşviki Reddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.