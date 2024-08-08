Eski Avustralya Başbakanı AUKUS Anlaşmasını Eleştirdi - Son Dakika
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Eski Avustralya Başbakanı AUKUS Anlaşmasını Eleştirdi

Eski Avustralya Başbakanı Paul Keating, ABD ve İngiltere ile yapılan AUKUS anlaşmasının Avustralya'yı ABD'nin 51'inci eyaleti haline getireceğini savundu. Keating, anlaşmanın ülkesini hedef haline getirdiğini ve askeri kontrol oluşturmayı amaçladığını belirtti.

08.08.2024 23:16
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Eski Avustralya Başbakanı Paul Keating, İngiltere ve ABD ile yapılan AUKUS anlaşmasının Avustralya'yı ABD'nin 51'inci eyaleti haline getireceğini savundu.

Avustralya'daki ABC yayın kuruluşuna konuşan Keating, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın dahil olduğu ve nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının ülkesini bir hedef haline getirdiğini belirtti.

Anlaşma kapsamında ABD'nin Avustralya'nın her yerinde üs açacağını söyleyen Keating, "AUKUS'un asıl amacı Avustralya üzerinde askeri kontrol oluşturmak. Sonunda ne olacak biliyor musunuz? Avustralya, ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelecek." dedi.

Keating, Avustralya'nın kendi kendini savunabileceğini belirterek, "ABD'nin arkasında sarkan bir çift ayakkabı olmamıza gerek yok." diye konuştu.

AUKUS endişelere yol açtı

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

AUKUS anlaşması, Avustralya'yı "nükleer güce ulaşmadan önce nükleer denizaltılara sahip ilk ülke" konumuna getirmesi nedeniyle gelecekte bölgedeki gerilimi artırabileceği yönünde endişelere yol açıyor.

Nükleer teknolojinin, nükleer silahlı bir devletten silahsız bir devlete aktarılacak olması, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma'daki (NPT) "boşluk" olarak değerlendirilirken, Avustralya'nın bu alanda emsal teşkil edeceğine inanılıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmaya getirilen eleştirilere, Çin'in bölgedeki askeri gücünü ciddi şekilde artırdığı ve bu yüzden de anlaşmanın gerekli olduğu savunmasını yapmıştı.

Kaynak: AA

Avustralya, Politika, Güncel, Son Dakika

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