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Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer: İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak sınırları ve uluslararası hukuk var - Son Dakika
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Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer: İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak sınırları ve uluslararası hukuk var

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Gazze'ye yönelik saldırıları ve yaşanan insani dramı İsrail'in 'kendisini müdafaa hakkı bulunduğu' gerekçesiyle savunan Batılı siyasilerin aksine bunun da bir sınırının olduğunu, uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiğini söyledi. Fischer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan insani dramı ve iktidarın koşulsuz desteğini eleştirdi.

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer: İsrail\'in kendini savunma hakkı var ancak sınırları ve uluslararası hukuk var
15.01.2024 - 13:10,  Güncelleme: 13:27
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Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Gazze'ye yönelik saldırıları ve yaşanan insani dramı İsrail'in "kendisini müdafaa hakkı bulunduğu" gerekçesiyle savunan Batılı siyasilerin aksine bunun da bir sınırının olduğunu, uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya Haber Ajansına (APA) konuşan Fischer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan insani dramı ve iktidarın koşulsuz desteğini eleştirdi.

Fischer, 13 Aralık 2023'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilen, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için Avusturya'nın "hayır" oyu kullanmasının hatalı olduğunu vurguladı.

Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çeken Fischer, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının olağanüstü bir suç olduğunu ve İsrail'in kendisini savunma hakkının bulunduğunu kaydederek, "(Ancak) Savunma için de sınırlar vardır ve uluslararası hukuka riayet edilmesi gerekir." dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve ekibinin Gazze'ye yönelik hazırladığı raporlara tamamen güvendiğini belirten Fischer, Tel Aviv hükümetinin bu raporlara verdiği tepkilere karşı çıktı.

Fischer, "BM İnsan Hakları Konseyi, Çin'in bir eyaletindeki olayları eleştirdiğinde ben de dahil olmak üzere hepimiz buna tamamen güveniyoruz. İnsan Hakları Konseyi, Gazze Şeridi'ndeki olayları, özellikle de her gün televizyonlarda çok yakından görebildiğimiz olayları eleştirdiğinde İsrail, bu eleştirileri 'ön yargılı' olarak nitelendiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'i 7 Ekim sonrası koşulsuz destekleyen Avusturya, BM Genel Kurulunda geçen yıl hem 27 Ekim hem de 13 Aralık'ta kabul edilen, acilen ateşkes istenen karar tasarıları için "hayır" oyu kullanmıştı.

Kaynak: AA
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Avusturya, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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