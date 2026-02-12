Eski Bakan Lee'ye 7 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Eski Bakan Lee'ye 7 Yıl Hapis Cezası

12.02.2026 11:31
Güney Kore'de eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min, sıkıyönetim girişiminden 7 yıl hapse mahkum edildi.

Güney Kore'de sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min'e 7 yıl hapis cezası verildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada, eski İçişleri Bakanı Lee hakkında verilen karar açıklandı.

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişiminde "kilit rol üstlenmekten" suçlu bulunan Lee, 7 yıl hapse mahkum edildi.

Eski İçişleri Bakanı Lee'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada 15 yıl hapsi istenmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
