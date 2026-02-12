Güney Kore'de sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min'e 7 yıl hapis cezası verildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada, eski İçişleri Bakanı Lee hakkında verilen karar açıklandı.
Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişiminde "kilit rol üstlenmekten" suçlu bulunan Lee, 7 yıl hapse mahkum edildi.
Eski İçişleri Bakanı Lee'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada 15 yıl hapsi istenmişti.
Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci
Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.
Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.
Son Dakika › Güncel › Eski Bakan Lee'ye 7 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?