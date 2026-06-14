Eski Bakan Yalon'dan Batı Şeria Açıklaması

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Moşe Yalon, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "örgütlü ve sistematik şiddet" uyguladığını söyledi.

Yalon, İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlanan açıklamasında, Batı Şeria'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'yı ziyaret ettiğini ve sert izlenimlerle döndüğünü belirten Yalon, "Batı Şeria'yı avucumun içi gibi biliyorum. Orada yaşananlar sonsuza dek utanç verici hadiseler olarak hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik saldırılarına ve öldürme vakalarına rağmen hiçbir şekilde gözaltına alınmadığına dikkati çeken Yalon, söz konusu İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı "örgütlü ve sistematik şiddet" uyguladığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve 22 bin kişi de gözaltına alındı.