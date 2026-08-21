Eski Bakanın Aracı Suç Örgütü Soruşturmasında Trafikten Men Edildi

İDRİS NAİM ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ ARAÇ, TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında; Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli ve 2030 yılına kadar geçiş üstünlüğüne sahip araçta yakalandığı belirtildi. Söz konusu araçta yapılan aramada; 58 bin avro bulunurken, araçta ışıklı uyarı sistemlerinin mevzuata aykırı şekilde ön ve arka cam içerisinde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç, 1 ay süreyle trafikten menedildi.