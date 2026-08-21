Eski Bakanın Aracı Suç Örgütü Soruşturmasında Trafikten Men Edildi
Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçta Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Araçta 58 bin avro ve mevzuata aykırı ışıklı uyarı sistemi bulundu; araç 1 ay trafikten men edildi.
İDRİS NAİM ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ ARAÇ, TRAFİKTEN MENEDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında; Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli ve 2030 yılına kadar geçiş üstünlüğüne sahip araçta yakalandığı belirtildi. Söz konusu araçta yapılan aramada; 58 bin avro bulunurken, araçta ışıklı uyarı sistemlerinin mevzuata aykırı şekilde ön ve arka cam içerisinde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç, 1 ay süreyle trafikten menedildi.
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