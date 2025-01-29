Eski Bakanın Oğlu Bedirhan Şener'e Ağır Ceza Talebi - Son Dakika
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Eski Bakanın Oğlu Bedirhan Şener'e Ağır Ceza Talebi

Eski Bakanın Oğlu Bedirhan Şener\'e Ağır Ceza Talebi

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini tabancayla öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 14-23 yıl arası hapis cezası talebiyle karşı karşıya. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen sanık hakkında raporlar inceleniyor.

29.01.2025 17:40  Güncelleme: 17:41
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ANKARA'da anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabancayla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener (42) hakkında savcı mütalaasını açıklayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep etti.

Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, geçen yıl 31 Temmuz'da babası Abdüllatif Şener ile kendisini ziyarete gelen annesi Berrin Şener ve anneannesi Leyla Çetiner'e kapıyı açar açmaz tabancayla ateş etti. Leyla Çetiner, hayatını kaybetti. Bedirhan Şener, polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi tarafından düzenlenen raporda cezai sorumluluğunu etkileyecek mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığı bulunmadığı belirtilen Şener hakkında, dava açıldı.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 3'üncü duruşmada sanık Bedirhan Şener, hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'nden sanık Şener'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya geldiğini bildirdi. Söz alan sanık avukatı Can Kızılyar, adli tıp raporunun eksik incelemeye dayalı olduğunu savunarak, müvekkili hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı raporu dosyaya sundu. Kızılyar, yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

Daha sonra savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeniden rapor alınmasına ilişkin talebini reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Abdüllatif Şener, Güvenlik, Adli Tıp, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Bakanın Oğlu Bedirhan Şener'e Ağır Ceza Talebi - Son Dakika

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