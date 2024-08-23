Eski bakanın oğlunun gözlem süresi uzatıldı - Son Dakika
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Eski bakanın oğlunun gözlem süresi uzatıldı

Eski bakanın oğlunun gözlem süresi uzatıldı

Ankara'da eski bakanın oğlu Bedirhan Şener'in, anneannesini öldürdüğü olayın ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki gözlem süresi 3 hafta daha uzatıldı.

23.08.2024 15:37
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ANKARA'da 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabancayla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in (42), Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ndeki gözlem süresi 3 hafta daha uzatıldı.

Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da babası Abdüllatif ve annesi Berrin Şener ile kendisini ziyarete gelen anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Leyla Çetiner, kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, 1 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi. Ayrıca Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek, cezaevine gönderileceği belirtildi.

HASTANE TALEP ETTİ

Gözlem süresi bugün sona eren Bedirhan Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini açıkladı. Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti. Söz konusu talebi değerlendiren Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastasıysa ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Ankara, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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