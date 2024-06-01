Eski Bangladeş Dışişleri Bakanı, İsrail istisnasının kaldırılmasından üzüntü duydu

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Eski Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, pasaportlarındaki "İsrail istisnasının" kaldırılmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Kamuoyuna açık forumda konuşan Momen, eski Bangladeş pasaportlarında yazılı "Bu pasaport, İsrail dışında tüm ülkelerde geçerlidir." ibaresinin, görevde olduğu Mart 2021'de kendisine veya Dışişleri Bakanlığına danışılmadan kaldırıldığını söyledi.

Bu uygulamayı esefle anan Momen, İçişleri Bakanlığına ibarenin neden kaldırıldığını sorduğunda, "Elektronik pasaport uygulamasına geçişte danışılan Alman firmanın, bunu pasaportun kalitesini artırmak ve maliyetini azaltmak için yaptığı" cevabını aldığını kaydetti.

Adını vermek istemeyen Bangladeş Dışişleri çalışanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'e yönelik tutumundan vazgeçmediğini ve İsrail'in sivillere uyguladığı "vahşeti" kınadığını vurguladı.