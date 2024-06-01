Eski Bangladeş Dışişleri Bakanı, İsrail istisnasının kaldırılmasından üzüntü duydu - Son Dakika
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Eski Bangladeş Dışişleri Bakanı, İsrail istisnasının kaldırılmasından üzüntü duydu

Eski Bangladeş Dışişleri Bakanı, İsrail istisnasının kaldırılmasından üzüntü duydu

Eski Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, pasaportlarındaki 'İsrail istisnasının' kaldırılmasından üzüntü duyduğunu belirtti. Momen, eski Bangladeş pasaportlarında bulunan 'Bu pasaport, İsrail dışında tüm ülkelerde geçerlidir.' ibaresinin, kendisine veya Dışişleri Bakanlığına danışılmadan Mart 2021'de kaldırıldığını söyledi. Momen, bu durumu eleştirerek, İçişleri Bakanlığına neden kaldırıldığını sorduğunda, elektronik pasaport uygulamasına geçişte danışılan Alman firmanın, pasaportun kalitesini artırmak ve maliyetini azaltmak için böyle bir değişiklik yaptığını öğrendiğini ifade etti. Bangladeş Dışişleri çalışanı ise ülkenin İsrail'e yönelik tutumundan vazgeçmediğini ve İsrail'in sivillere uyguladığı vahşeti kınadığını belirtti.

01.06.2024 11:47
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Eski Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, pasaportlarındaki "İsrail istisnasının" kaldırılmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Kamuoyuna açık forumda konuşan Momen, eski Bangladeş pasaportlarında yazılı "Bu pasaport, İsrail dışında tüm ülkelerde geçerlidir." ibaresinin, görevde olduğu Mart 2021'de kendisine veya Dışişleri Bakanlığına danışılmadan kaldırıldığını söyledi.

Bu uygulamayı esefle anan Momen, İçişleri Bakanlığına ibarenin neden kaldırıldığını sorduğunda, "Elektronik pasaport uygulamasına geçişte danışılan Alman firmanın, bunu pasaportun kalitesini artırmak ve maliyetini azaltmak için yaptığı" cevabını aldığını kaydetti.

Adını vermek istemeyen Bangladeş Dışişleri çalışanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'e yönelik tutumundan vazgeçmediğini ve İsrail'in sivillere uyguladığı "vahşeti" kınadığını vurguladı.

Kaynak: AA

Bangladeş, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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