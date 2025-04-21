Eski Banka Başkan Yardımcısına Rüşvetten 14 Yıl Hapis

ZHENGZHOU, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bankası eski Başkan Yardımcısı Li Jiping, rüşvet almak suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan bir mahkeme tarafından pazartesi günü verilen karara göre Li'ye 4 milyon yuan (yaklaşık 555.000 ABD doları) da para cezası verildi. Mahkeme ayrıca Li'nin rüşvet yoluyla elde ettiği yasadışı kazançların devlet hazinesine iade edilmesine karar verdi.

Mahkeme, Li'nin 2001-2021 yılları arasında Çin Kalkınma Bankası'ndaki çeşitli pozisyonlarından yararlanarak kredi onayı ve proje sözleşmesi gibi konularda başkalarına yardımcı olduğu ve karşılığında 57,3 milyon yuan değerinde para ve değerli eşya kabul ettiğini tespit etti.

Soruşturma sırasında işbirliği yaptığı ve pişmanlık gösterdiği göz önünde bulundurularak Li'nin cezası hafifletildi.