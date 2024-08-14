Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, iki cinayet davasında daha şüpheli olarak gösterildi

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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar nedeniyle ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, iki cinayet davasında daha şüpheliler arasında yer aldı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Hasina, başkent Dakka'nın Uttara bölgesinde bir avukatının 2015'te kaybolması ve Kafrul bölgesinde ise öğrenci Faizul İslam Rajon'un öldürülmesiyle ilgili davalarda şüpheli olarak gösterildi.

Bugün açılan iki davayla birlikte Hasina'nın şüpheli sıfatıyla yer aldığı cinayet davası sayısı üçe yükseldi.

Hasina, protestolar sırasında hayatını kaybeden 1 kişi için dün açılan cinayet davasında şüpheli olarak yer almıştı.

Protestolardaki ölümler hakkındaki davalar Uluslararası Suçlar Mahkemesinde görülecek

Bangladeş'te geçici hükümetin hukuk, adalet ve parlamento işleri danışmanı Asif Nazrul düzenlediği basın toplantısında, 1 Temmuz-5 Ağustos tarihlerindeki protestolarda yaşanan ölümler hakkındaki davaların ülkedeki Uluslararası Suçlar Mahkemesinde (ITC) görüleceğini belirtti.

Nazrul, eski Başbakan Hasina da dahil "pozisyonları ne olursa olsun herkesin adaletle yüzleşeceğini" söyledi.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi

Bangladeş'te 2009'da iktidara gelen Avami Ligi partisi, 1971 Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili yargılamaları yürütmek üzere ICT'yi özel mahkeme olarak kurmuştu.

Bazı uluslararası gözlemciler, ICT'nin adil yargılama standartlarına uymadığına ve siyasi kararlar aldığına dikkati çekiyor.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından, temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.