Eski Başsavcı Vekili Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Başsavcı Vekili Tutuklandı

Eski Başsavcı Vekili Tutuklandı
05.03.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan eski başsavcı vekili Şadan Sakınan tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 10 yıldır gri kategoride aranan eski Ankara cumhuriyet başsavcı vekili Şadan Sakınan, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve iki ayrı 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yakalama emri bulunan eski Ankara cumhuriyet başsavcı vekili Şadan Sakınan'ın yakalanması için 2 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi. Sakınan, Ankara'daki evinde dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sakınan, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sakınan, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Şadan Sakınan, Başsavcı, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Başsavcı Vekili Tutuklandı - Son Dakika

ABD’de, Hamaney’in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı
Yaşanan acının en net hali: ’’Savaş’’ kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’ya kaybetti Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi
’’Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık’’ diyen Sergen Yalçın’dan derbi mesajı ''Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık'' diyen Sergen Yalçın'dan derbi mesajı

20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
18:11
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 20:20:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Eski Başsavcı Vekili Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.