Eski Belediye Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Eski Belediye Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Eski Belediye Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
15.09.2025 21:39
Bursa'da eski belediye başkanı Mehmet Kaya, kaza sonucu yaşamını yitirirken, eşi yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı Mehmet Kaya (75) hayatını kaybetti, eşi Kadriye Kaya ile kamyonet sürücüsü O.Y. ise yaralandı.

Bursa'da Kozdere yolunda Mehmet Kaya idaresindeki plakalı otomobil, Yenişehir'den Kozdere yoluna çıkış yaparken, çevre yolunda karşı yönden gelen O.Y. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

DEMİR YIĞININA DÖNÜŞTÜ

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki otluk alana savrulurken, takla atarak yan duran otomobil demir yığını haline dönüştü.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yanındaki eşi Kadriye Kaya yaralı olarak çıkarıldı. Kaya ile yaralanan kamyonetin sürücüsü O.Y., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Yenişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Mehmet Kaya'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Kaya, Yenişehir, Otomobil, Politika, Güncel, trafik, Bursa, Kaza

Son Dakika Güncel Eski Belediye Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Eski Belediye Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
