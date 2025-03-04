Eski Belediye Binası Z Kütüphaneye Dönüştürüldü - Son Dakika
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Eski Belediye Binası Z Kütüphaneye Dönüştürüldü

Adana'nın Kozan İlçesinde eski belediye binası, modern teknolojilerle donatılarak Z kütüphanesi haline getirildi. Yeni kütüphane, deprem sonrası kapanan ilçe kütüphanesinin yerine alternatif olarak sunulurken, öğrencilere ücretsiz hizmetler de sunulacak.

04.03.2025 17:11
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Eski bina modern teknoloji ile donatılan Z kütüphaneye dönüştü

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde eski belediye binası restore edilerek, öğrenciler için Z kütüphaneye dönüştü.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediyenin tüm birimlerinin bir arada olduğu yeni hizmet binasını vatandaşın hizmetine sunmasının ardından eski binayı da atıl bırakmayıp yeniletti. Yenilenen bina, deprem ve fırtınada zarar gördüğü için kapanan ilçe kütüphanesinin yerine alternatif olarak Z kütüphanesi olarak hazırlandı. Başkan Atlı, tarafından hazırlanan modern kütüphaneye gelenlere ücretsiz çay ve kahve hizmeti de verileceği ifade edildi.

Kütüphaneyi geze Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve Kozan Kaymakamı Bahattin Alparslanköylü ilçede gençler için daha gelişen modern hizmetlerin sunulması için birçok projenin oluşturulduğu ve uygulamaya geçeceğini ifade etti.

Gençliğinin sanatla bilimle önün açılması için yeni nesil projeleri uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini belirten Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı" Kozan belediyesinin yaptığı işlerin merkezinde gençler var. Bu memlekette iddiamız gençler 'ya sanatçı olacak, ya sporcu olacak ya da okuyacaklar' sloganı ile yola çıktık. İleride vakıf haline getireceğiz projemizin başlangıç noktası burası. Karacaoğlan ilçe kütüphanemiz önce deprem ardından fırtınadan hasar görünce kütüphanemiz açılmış oldu. Üniversite sınavına hazırlanan ve üniversite öğrencilikleri yoğunluk oluşturuyor. Ücretsiz Wifi ile Ramazan ayında sürekli açık. Sabaha kadar ders çalışan öğrencilerimize sahur ikramları da Mustafa ağabeylerinden olacak" diye konuştu.

Böyle bir yere ilçede ihtiyaçları olduğunu ifade eden gençler de emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eski Belediye Binası Z Kütüphaneye Dönüştürüldü - Son Dakika

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