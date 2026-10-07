Eski BND Başkanı Hanning'in tutuklama emri casuslık suçlamasıyla infaz edildi - Son Dakika
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Eski BND Başkanı Hanning'in tutuklama emri casuslık suçlamasıyla infaz edildi

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Federal Başsavcılık, casuslık suçlamasıyla eski BND Başkanı Hanning ile Manfred D hakkındaki tutuklama emrinin infaz edildiğini bildirdi. Hanning'in vatana ihanet niteliğinde casuslıkla suçlandığı, Manfred D'nin Haziran 2022'ye kadar yaklaşık 2 bin belge sağladığı öne sürülüyor.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in tutuklandığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gözaltına alınan Hanning ve Manfred D'nin dün ve bugün hakim karşısına çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında vatana ihanet niteliğinde casusluk suçlamasıyla çıkarılan tutuklama emrinin infaz edildiği belirtildi.

Hanning neyle suçlanıyor

Federal Başsavcılık tarafından dün yapılan açıklamada eski BND Başkanı Hanning'in gözaltına alındığı belirtilerek, vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırmak, vatana ihanete teşebbüs etmek ve casusluk yapmakla suçlandığı ifade edilmişti.

1998-2005 yıllarında BND Başkanı olan Hanning'in yanı sıra Alman vatandaşı Manfred D'nin de gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, Manfred D'nin Haziran 2022'ye kadar Hanning'e çoğu gizli olarak sınıflandırılan yaklaşık 2 bin belge sağladığı öne sürülmüştü.

Açıklamada, Hanning'in bir olayda Manfred D'nin ilettiği gizli bilgileri kullanarak başka bir istihbarat teşkilatının çalışanı için analiz hazırladığı, başka devletin istihbarat servisinin mensubuyla yoğun iletişim halinde olduğu ve bu kişiye, bir kısmı Manfred D'den edindiği materyallere dayanan siyasi bilgileri uzun yıllar boyunca aktardığı iddia edilmişti.

Süreç nasıl gelişti

Hamburg Savcılığının Eylül 2025'te iş insanı Christina Block ve diğer şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Hanning'in evinde yapılan aramada, bazı belgeler ve bulgular ele geçirildiği belirtilmişti.

Bulguların incelenmesinin ardından soruşturmanın bu yılın başında casusluk ve vatana ihanet suçlarının soruşturulmasından sorumlu Federal Başsavcılığa devredildiği kaydedilmişti.

Olaya ilişkin Hamburg Eyalet Mahkemesinde süren davada, Hanning, Block ailesinin 2 çocuğunun kaçırılması girişimine karışmakla suçlanmıştı.

Hanning'in yönetim kurulunda yer aldığı İsrailli bir güvenlik şirketinin çalışanlarının Danimarka'da babalarıyla yaşayan 2 çocuğu 2024'te yılbaşı gecesi bir arabaya zorla bindirerek Almanya'ya anneleri Christina Block'a götürdüğü iddia edilen olaya ilişkin çocukların babası Stefan Hansel'in Eylül 2025'teki ifadesi tekrar gündeme gelmişti.

Kaynak: AA
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