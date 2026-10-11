Eski BND Başkanı Hanning'in tutuklanması müttefik güven kaybı riski taşıyor

Uzmanlar, Almanya'nın eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının müttefik istihbarat servisleri arasındaki güveni zedeleyebileceğini ve özel istihbarat danışmanlık şirketlerinin ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Eski BND Başkanı Hanning, vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırmak, vatana ihanete teşebbüs etmek ve casusluk yapmak suçlamalarıyla 7 Ekim'de tutuklandı.

Hanning'in, eski özel kalem müdürü Manfred D. aracılığıyla yıllar içinde eriştiği binlerce gizli BND belgesini yabancı istihbarat servisleriyle paylaşmış olabileceği şüphesi, Almanya'nın yanı sıra müttefik ülkelerin de ulusal güvenliğinin tehlikeye girmiş olabileceği endişelerini artırdı.

Eski BND Başkanı'nın tutuklanmasının ardından mevcut Başkan Martin Jager, İngiliz ve Amerikan istihbarat servislerinin de aralarında bulunduğu bazı müttefikleri arayarak, sızdırılan bilgilerin ne olduğu ve kime ulaştırıldığının tespitiyle ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptıklarının güvencesini verdi.

Uzmanlara göre, Hanning'in casusluk suçlamasıyla tutuklanması müttefik istihbarat servisleri arasındaki güveni zedeliyor ve bu vaka özel istihbarat danışmanlık şirketlerinin ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğunu gösteriyor.

Köln Üniversitesi İstihbarat Servisleri Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Markus Ogorek ve Güney Danimarka Üniversitesinden istihbarat tarihi uzmanı Doç. Dr. Thomas Wegener Friis, Hanning'in tutuklanmasının olası sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

"En ciddi olası sonuçlardan biri, ortak teşkilatlar arasında güven kaybı"

Ogorek, "BND açısından bakıldığında, eski bir başkanın devlet sırlarını ifşa ettiği şüphesiyle tutuklanması, daha önce görülmemiş bir durum. Hanning'in geçmişteki görevleri göz önüne alındığında, bu son derece ciddi bir mesele." ifadelerini kullandı.

Hanning'in aralarında gizlilik dereceli belgelerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin BND belgesini temin ettiğini hatırlatan Ogorek, "Sızdırılan bilgi miktarı sınırlı olsa bile bu bilgilerin hassasiyetine bağlı olarak sonuçları son derece ciddi olabilir." dedi.

Ogorek, soruşturmanın başlamasına yol açan ayrı bir çocuk kaçırma davasında İsrail güvenlik çevreleriyle bağlantılar bulunduğunu ancak henüz Hanning'in gizli belgeleri hangi yabancı istihbarat servisleriyle paylaştığının açıklanmadığını belirtti.

Eski istihbarat yetkililerinin bilgi ve bağlantılarını özel sektörde ticari kazanca dönüştürmesinin ortaya çıkardığı risklere işaret eden Ogorek, "Bana göre, asıl risk, eski yetkililerin görevdeki personele ayrıcalıklı erişim imkanlarını elinde tutarken özel danışmanlık sektörüne girmeleriyle ortaya çıkıyor. Meşru danışmanlık ile bu bağlantıların istismar edilmesi arasındaki sınır, tehlikeli bir şekilde bulanıklaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ogorek, "Olayın en ciddi olası sonuçlardan biri, ortak teşkilatlar arasında güven kaybı olması. Söz konusu belgelerin, İran'ın nükleer programı, Rus ordusu ve yabancı istihbarat ortaklarından gelen bilgilerle ilgili değerlendirmeler içerdiği bildiriliyor. Bu tür bilgiler izinsiz olarak aktarılmışsa, ortaklar Almanya ile hassas istihbarat paylaşma konusunda daha isteksiz hale gelebilir." ifadelerini kullandı.

Siyasi olarak, bu olayın iç güvenlik ve üst düzey istihbarat yetkilileri için ciddi soruları gündeme getirdiğini belirten Ogorek, "Yabancı istihbarat personeli veya kaynaklarının ifşa olup olmadığı hala bilinmiyor. Bildirildiğine göre bu materyaller arasında analitik brifingler de yer alıyor. Ancak bu durum tek başına kaynaklar, yöntemler veya personel için risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmez." diye konuştu.

Ogorek, soruşturmanın dikkat çekici yönlerinden birinin, olası bilgi sızıntısının Eylül 2025'te ayrı bir çocuk kaçırma soruşturması kapsamında gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen materyallerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkması olduğunu söyledi.

Belgelerin yaklaşık 12 yıl boyunca aktarılmış olabileceğine ilişkin iddiaların daha önce neden tespit edilemediğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Ogorek, kurum içi güvenlik mekanizmalarında olası eksikliklerin kapsamının henüz bilinmediğini ifade etti.

"Casusluk centilmenlik sporu değildir"

Doç. Dr. Thomas Wegener Friis ise Almanya'nın geçmişinde de üst düzey istihbarat yetkililerinin yabancı servisler adına çalıştığı örnekler bulunduğunu hatırlatarak, "Bu büyük bir olay." dedi.

Friis, bunun, son derece dikkat çekici bir vaka olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Zira emekli olduktan sonra bilgi birikimini, uzmanlığını ve kişisel ağını kendi çıkarları için kullanan eski bir üst düzey istihbarat yöneticisiyle karşı karşıyayız ve bu alanda tek başına değil. Diğer istihbarat görevlileri de bu kazançlı danışmanlık alanını keşfetmiş durumda. Bu vaka danışmanlık işinin ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturabileceğini gösteriyor."

Hanning'in hangi yabancı istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüğünün henüz bilinmediğine işaret eden Friis, hem müttefik hem de rakip ülkelerin istihbarat servislerinin bu tür bilgilere ilgi gösterebileceğini söyledi.

Friis, "Eğer devlet sırlarını ve Batılı istihbarat teşkilatlarının nasıl çalıştığına dair bilgilerinizi satmaya hazırsanız, bunu satın almak isteyen birini kolayca bulabilirsiniz." dedi.

Yabancı istihbarat görevlilerinin insanların maddi veya kişisel zayıflıklarını tespit etmek üzere eğitildiğine dikkati çeken Friis, "Eğer Alman karşı istihbarat birimleri ve diğer Avrupa karşı istihbarat birimleri Hanning'i gözetlememişse bu sistematik bir başarısızlıktır ve elbette dünyanın geri kalanı bunu kendi çıkarları için kullanır. Üzgünüm ama casusluk, centilmenlerin sporu değildir." ifadelerini kullandı.

Friis, istihbarat dünyasında bir belgenin "gizli" olarak sınıflandırılmasının, söz konusu bilginin elde edilmesinin zor ve maliyetli olduğunu gösterdiğini belirterek, yeterli kaynak, uzmanlık ve zamana sahip istihbarat servislerinin bu bilgilere ulaşabileceğini kaydetti.

Paylaşılan bilgilerin casusluk faaliyetleri sonucunda üçüncü taraflara sızdırılma riskinin istihbarat işbirliğinin bilinen sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Friis, "Bence buradan çıkarılacak en önemli ders, bu danışman grubunun bariz bir potansiyel tehdit oluşturduğudur." diye konuştu.