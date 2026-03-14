Eski Çalışandan Pizza Şubelerine Kundaklama

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde pizza zincirine ait 2 şubenin eski çalışan tarafından kundaklandığı öne sürüldü. Olaya dair anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi Alim Sokak'taki aynı pizza zincirine ait 2 ayrı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, firmanın eski çalışanı olan Abidin G., önce kiraladığı araçla aynı pizza zincirine ait olan İhsaniye Mahallesi'ndeki şubeyi, daha sonra da Beşevler Mahallesi'ndeki şubeyi kundakladı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3'ÜNCÜ ŞUBEYE DE KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ

Olay sırasında, yangın alarmının devreye girmesi ve çevredekilerin ihbarıyla her 2 adrese de çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınlarda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde ise hasar oluştuğu bildirildi. Öte yandan, Abidin G.'nin Görükle Mahallesi'ndeki şubeyi de kundaklama girişiminde bulunduğu fakat fark edilince uzaklaştığı da belirtildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.