Eski Çine Narkotik Şefi İdam Cezasına Çarptırıldı

FUZHOU, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'de eski siyasi danışman ve narkotik polis şefi Liu Yuejin, pazartesi günü rüşvet alma suçundan idam cezasına çarptırıldı. Çin'in doğusunda bulunan Fujian eyaletinde yargılanan Liu'nun cezası iki yıl ertelendi.
Liu, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 13. Ulusal Komitesi üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın Narkotik Kontrol Bürosu Başkanı olarak görev yapmıştı.
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