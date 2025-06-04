Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev'e 11 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev'e 11 yıl 6 ay hapis cezası

Kırgızistan\'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev\'e 11 yıl 6 ay hapis cezası
04.06.2025 00:29
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Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yasa dışı arsa edinme ve 2019'daki olaylara karışmaktan yargılandığı davada 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yasa dışı arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve 2019'daki olaylara karışmaktan yargılandığı davada, 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırgizastan'ın Bişkek'teki Pervomay İlçe Mahkemesi, Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Atambayev'i, yasa dışı yollardan arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve Koy Taş köyünde 7-8 Ağustos 2019'da yaşanan olaylara katılmaktan yargılandığı davada suçlu buldu.

11 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Atambayev ile aynı davada yargılananlarla ilgili de kararını açıklayan Mahkeme, eski Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Farid Niyazov'u ve eski milletvekili Ravşanbek Cernbekov'u 7 yıl 8 ay, eski milletvekilleri İrina Karamuşkina ve Asel Koduranova'yı 7 yıl 6 ay, eski milletvekili Meerbek Miskenbayev'i ve Atambayev'in koruması Kanat Sagınbayev'i 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gazeteci Kunduz Joldubayeva'nın ise şartlı tahliyesine hükmeden Mahkeme, Atambayev'in mülkü ile tüm devlet ödüllerine el konulmasına ve yüksek miktarda para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Özel Harekat Ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı şekilde serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturmada "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evine, 7-8 Ağustos 2019'da operasyon düzenlemişti.

Atambayev'in evinde 1,5 aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında arbede çıkmış, 6 güvenlik görevlisinin rehin alındığı ileri sürülmüş, operasyonda bir özel harekatçı öldürülmüştü. Gözaltına alınan Atambayev'in evinde arama yapan polis, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirmişti. Daha sonra, Atambayev ve ailesine ait olduğu belirlenen bankalar ile diğer şirketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki banka hesapları, mülk, menkul kıymetler ve hisselerinin tümü bloke edilmişti.

Koy Taş köyünde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan Atambayev, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı şekilde serbest bırakılmasıyla ilgili davadan 11 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Yolsuzluk suçundan da 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Atambayev, 3,5 yıl hapis yattıktan sonra yurt dışında tedavi görmek için salıverilmişti.


Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev'e 11 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • turkumdogruyum?:
    Ailesini akrabalarını zenginleştirenler ihale alanlara kurdukları vakıflara bağış yaptıranlar yargılanmalı. 11 1 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    darısı türkiyenin başına 8 2 Yanıtla
  • seyit ali aydın:
    Buram buram feto kokusu 3 0 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    böyle yapana az bile bu ceza kimsenin yanına kalmaz yaptığı 1 0 Yanıtla
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