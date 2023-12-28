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Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a Silahlı Saldırı Davasında Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a Silahlı Saldırı Davasında Sanığa Hapis Cezası

İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı silahla yaralamaya teşebbüs ettiği ve araya giren gazeteci Yağız Şenkal'ı ise yaraladığı gerekçesiyle toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Murat Şahin hakkında başka bir suçtan ceza alarak 5 yıllık denetim süresini ihlal etmesi gerekçesiyle eski hükmün açıklanmasına karar verildi.

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a Silahlı Saldırı Davasında Sanığa Hapis Cezası
28.12.2023 - 15:12,
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ÇAĞLAYAN'da İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı silahla yaralamaya teşebbüs ettiği ve araya giren gazeteci Yağız Şenkal'ı ise yaraladığı gerekçesiyle toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılan Murat Şahin hakkında başka bir suçtan ceza alarak 5 yıllık denetim süresini ihlal etmesi gerekçesiyle eski hükmün açıklanmasına karar verildi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu Murat Şahin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; şikayetçi Yağız Şenkal da geldi. Duruşmada, Gaziosmanpaşa 4. Asliye Ceza Mahkemesince sanık Murat Şahin'in 5 yıllık denetim süresini ihlal ederek kasıtlı bir suçtan kesinleşmiş ceza almış olduğunun ihbar edildiği bildirildi.

SANIK ŞAHİN: HÜKÜM AÇIKLANMASIN

Sanık Murat Şahin, "Bana okunmuş ilamları anladım. Hakkımda hükmün açıklanmamasını talep ederim" dedi. Söz verilen gazeteci Yağız Şenkal ise şikayetinin devam ettiğini belirtti.

ESKİ CEZA YÜZÜNE OKUNDU

Mahkeme, sanık Murat Şahin hakkında 8 Temmuz 2023 tarihinde "Ruhsatsız silah bulundurma", "Basit yaralama" ve "Silahlı tehdit" suçlarından cezalandırıldığını, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını, ancak sanığın denetim süresi içinde yeniden kasıtlı suç işlediği ve kararın kesinleştiği anlaşıldığını belirterek mahkemece verilen hükmün açıklanmasına karar verdi. Mahkeme, Şahin'e eskiden verdiği toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını detaylarıyla yüzüne karşı okudu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 6 Mayıs 2016'da görülen MİT TIR'larına ait görüntüleri yayınlanması davası arasında dışarı çıkan Can Dündar'a, adliye önündeki meydanda sanık Murat Şahin  "Vatan haini" diye bağırarak silahıyla ateş etmişti. Olayda gazeteci muhabiri Yağız Şenkal yerden seken mermiyle bacağından yaralanmıştı. Saldırıda Can Dündar yara almadan kurtulurken gazeteci Yağız Şenkal bacağından yaralanmıştı. Gözaltına alınan sanık Murat Şahin, 5,5 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti.

Yapılan ilk yargılama sonunda saldırgan Murat Şahin'e gazeteci Yağız Şenkal'a karşı "Kasten yaralama" suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis cezası verilmişti. Sanığa, Can Dündar'a karşı eylemlerinden dolayı ise ceza verilmemişti. Diğer iki sanık da beraat etmişti. İtiraz sonrasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulan kararın ardından ise İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yeniden görülen davada, sanık  Murat Şahin'i Can Dündar'a karşı "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına, gazeteci Yağız Şenkal'a karşı "Kasten yaralama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Murat Şahin "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırılarak toplamda 3 yıl 1 ay 15 hapis cezasına çarptırılarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Görüntü  Dökümü

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Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a Silahlı Saldırı Davasında Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika


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