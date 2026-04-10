ESKİ'den Özür Açıklaması - Son Dakika
ESKİ'den Özür Açıklaması

10.04.2026 22:20
Eskişehir Su İdaresi, hesap hatasından ötürü kamuoyundan özür diledi ve inceleme başlattı.

ESKİ: KAMUOYUNDAN VE ABONELERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), AK Parti İl Başkanlığı'nın haklarında suç duyurusunda bulunduğu iddialara yönelik açıklama yaptı. Değerlendirmeler ve teknik incelemeler sonucunda, sehven hatalar yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Yaptırımlar tarifesi ile hizmetler ve teminatlar tarifesi kapsamında yer alan bazı kalemlerde, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tutarların hesaplanmasında esas alınan baz yıl yönünden hata bulunduğu anlaşılmıştır. Güncelleme farkının, 2025 yılı tarifesi yerine sehven 2024 yılı tarifesi üzerinden hesaplandığı tespit edilmiştir. Söz konusu durum, yalnızca 'Mühür Koparma/Aparat Kırma, Sayaç Sökme/Sayaç Yerini Değiştirme, Kaçak Su Bedeli Cezası' gibi yaptırım ve ilgili hizmet kalemlerine ilişkindir. Abonelerimizin rutin su tüketim bedelleri ile normal fatura süreçleri bu durumdan etkilenmemiştir. İlgili tarife kalemlerine ilişkin inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda fazla tahsilat bulunduğunun belirlenmesi halinde, hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli iade ve mahsup işlemleri ayrıca gerçekleştirilecektir. Yaşanan bu durumdan dolayı kamuoyundan ve etkilenen abonelerimizden özür diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİ'den Özür Açıklaması - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
SON DAKİKA: ESKİ'den Özür Açıklaması - Son Dakika
